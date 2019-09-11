Спецкор haqqin.az встретился с Папой Римским и нарисовал его портрет

Впечатление осталось незабываемое. После этой встречи я и написал его портрет. Здесь он публикуется впервые.

Мне посчастливилось, в числе 11 человек, попасть на аудиенцию к Папе Франциску. Поводом был мой подарок понтифику — портрет Св. Франциска Ассизского, который теперь находится в его коллекции в Ватикане. (Возможно, автор этой публикации — единственный художник из Латвии, работа которого попала в Святую столицу).

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Понтифик римско-католической церкви, глава более чем миллиарда католиков Земли Франциск многим отличается от своих предшественников. Он сознательно не использует лимузинов — на визитах ездит на переднем сиденье черного четырехдверного «фиата» (сам видел год назад в Риге).

Останавливается в скромных номерах католических центров. Проповедует простоту во всем, покорность Всевышнему и любовь к ближнему. Сторонится публичных пышных мероприятий, концертов.

Продолжая традиции Иоанна Павла II и Бенедикта XVI, посещает с апостольскими визитами страны и континенты. Бывал он и в Азербайджане, в Грузии.

Только что он вернулся из такой поездки в Африку. На обратном пути, в самолете, по традиции ответил на вопросы представителей разных медиа.

На мой взгляд, то, о чем он говорил по пути в Ватикан, актуально для современного мира. Во время пресс-конференции на борту самолета он сказал, что ксенофобия — это болезнь, как корь.

- Входишь в страну, входишь на континент. И встают стены. А стены оставляют одинокими тех, кто их возводит. Оставляя снаружи много людей, а те, которые остаются внутри, остаются одни, и в конце концов будут покорены мощным вторжением, сказал понтифик. Он продолжил, что ксенофобия используется так называемыми политическими популистскими силами.

Понтифик напомнил, что несколько недель назад он говорил, что слышал некие выступления, которые ему напоминают Гитлера в 1934 году. Он подчеркнул: видно, что этот рефрен есть и в Европе, и в Африке.

Касаясь религиозных дел, он сказал, что не боится схизмы в Церкви (схизма — раскол. - прим.авт.), однако молится за то, чтобы ее не было.

Папа Франциск продолжил:

- Всегда есть схизматические проявления в Церкви. Это одно из действий, которые всегда Господь Бог оставляет свободе воли человеческой. Я не боюсь схизм, но всегда молюсь, чтобы их не было… чтобы был диалог, чтобы не дошло до корректировки, если есть такая ошибка, но путь к схизме не есть путь христианский, - сказал понтифик журналистам на борту самолета.

Интересно, что он он ответил на вопросы о критике его самого.

- Я отвечаю на критику, делаю это, чтобы помочь, - уверил он, отвечая на вопрос, касающийся негативных мнений о нем самом и его понтификате.

- Например, о вещах общественных, - продолжил Франциск, - о которых я говорю, говорил Иоанн Павел II, а я его копирую.

Интересно, что святой отец признался, что некогда называл папу-поляка «коммунистом».

И продолжал:

- Критика всегда помогает. Если кого-то критикуют, он должен сразу перейти к самокритике: вот это есть правда, а это — неправда. Я всегда вижу пользу, вытекающую из критики. Иногда можно разозлить, но польза есть.

Папа обратил внимание на то, что критикуют его везде, в том числе, в Римской курии.

- Те, кто критикуют, преимущественно делают это искренне, и это мне нравится. Не люблю критики «пол столом», когда улыбаются, а потом наносят удар в спину. Это нелояльно.

Такая критика, когда не хотят слышать ответа и начать диалог, означает, что не любят Церкви, а движимы одной идеей сменить папу, сменить стиль или совершить схизму, - добавил Франциск.

Возвращаясь к своей поездке в Африку, Папа подтвердил, что это - «молодой континент». Он вспомнил, что в своем выступлении несколько лет назад в Страсбурге, он сравнил Европу с «бабушкой». Он высказал мнение, что поводом низкой демографии в Европе есть стремление к «благополучию», а это часто приводит к отказу от желания завести детей — чтобы «купить виллу, попутешествовать». Это благополучие, которое приводит к старости, предупредил понтифик.