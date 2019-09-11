В Баку едут болельщики из Малайзии, Перу и Парагвая 15 тысяч билетов уже продано
C 16 по 22 сентября в Баку на Национальной гимнастической арене пройдет 37-й по счету чемпионат мира по художественной гимнастике.
На соревнования, до старта которых остались считанные дни, продано уже около 15 тысяч билетов. Из них приблизительно 45 процентов куплено иностранцами в режиме онлайн с сайта https://ticketing.mga.az.
Наибольший интерес проявляют любители гимнастики из России. Весьма активны также болельщики из Украины, Японии, Израиля. Приедут в Баку и фанаты из Франции, Германии, Болгарии, Испании, Италии, Финляндии, Хорватии, Голландии, Казахстана, а также из таких экзотических стран, как Малайзия, Мексика, Перу и Парагвай.
Самым большим спросом пользуются билеты на первый день чемпионата, который включит в себя красочную церемонию открытия, а также на заключительный день.
Соревнования начнутся 16 сентября в 12:00 индивидуальной квалификацией с обручем и мячом. Церемония открытия стартует в 19:15. Перед публикой выступят Эмин Агаларов, Тунзаля Агаева и Мири Юсиф. Зрители также увидят шоу «Восточная сказка».
17 сентября предварительные состязания с обручем и мячом завершатся, и состоятся финалы с этими предметами. 18-19 сентября гимнастки выступят с булавами и лентой. 20-го числа пройдет финал многоборья, где лучшие 24 гимнастки разыграют 16 путевок на Олимпиаду-2020 в Токио.
21-22 сентября будут проведены соревнования групповых команд. 21-го станут известны призеры в многоборье, а также будут разыграны 5 путевок в Токио-2020. Россия, Италия и Болгария завоевали олимпийские лицензии на прошлогоднем чемпионате мира, а Япония допущена до Игр как хозяин соревнований. Поэтому может получиться так, что даже 9-е место на чемпионате мира в Баку даст право выступить на Олимпиаде.
Всего в чемпионате мира ожидается участие более 300 гимнасток из 61 страны. В индивидуальных соревнованиях выступят представительницы 60 стран. И лишь Германия будет представлена только в групповых состязаниях.
В общем, в Баку ожидается приезд порядка 700 членов делегаций. Сюда, помимо гимнасток, входят руководители команд, тренеры, массажисты. Также на чемпионат мира аккредитованы более 200 представителей медиа.