C 16 по 22 сентября в Баку на Национальной гимнастической арене пройдет 37-й по счету чемпионат мира по художественной гимнастике.

На соревнования, до старта которых остались считанные дни, продано уже около 15 тысяч билетов. Из них приблизительно 45 процентов куплено иностранцами в режиме онлайн с сайта https://ticketing.mga.az.

Наибольший интерес проявляют любители гимнастики из России. Весьма активны также болельщики из Украины, Японии, Израиля. Приедут в Баку и фанаты из Франции, Германии, Болгарии, Испании, Италии, Финляндии, Хорватии, Голландии, Казахстана, а также из таких экзотических стран, как Малайзия, Мексика, Перу и Парагвай.

Самым большим спросом пользуются билеты на первый день чемпионата, который включит в себя красочную церемонию открытия, а также на заключительный день.

Соревнования начнутся 16 сентября в 12:00 индивидуальной квалификацией с обручем и мячом. Церемония открытия стартует в 19:15. Перед публикой выступят Эмин Агаларов, Тунзаля Агаева и Мири Юсиф. Зрители также увидят шоу «Восточная сказка».