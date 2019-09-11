В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) начал работу XVIII конгресс Международного евразийского научного общества хирургов и гастроэнтерологов. В этом году мероприятие посвящено памяти председателя Азербайджанской ассоциации хирургов и гастроэнтерологов академика Беюккиши Агаева.

Как сообщает haqqin.az, открывая конгресс, в котором принимают участие деятели науки и медицинские специалисты из 25 стран - членов (Турция, Россия, Австралия, США, Испания, Нидерланды и др.) Международного евразийского научного общества хирургов и гастроэнтерологов, а также представители медицинской общественности Азербайджана страны, заместитель министра здравоохранения Эльсевар Агаев зачитал приветственное письмо к участникам главы Минздрава Азербайджана Октая Ширалиева.

Э.Агаев рассказал об успехах, достигнутых Азербайджаном в области здравоохранения за последние 15 лет. Отмечалось также, что в этом году в материалах конгресса опубликовано около 600 статей и тезисов из 31 страны.

Выступивший на конгрессе, ректор АМУ профессор Герай Герайбейли подчеркнул, что уже стало традицией проводить в нашей стране мероприятия международной значимости. Это связано с успехами, достигнутыми Азербайджаном во всех сферах науки и производства, в том числе и в здравоохранении. Ректор АМУ сообщил, что на конгрессе этого года, который продолжится до 14 сентября, будут заслушаны доклады, посвященные новшествам в области хирургии и гастроэнтерологии, состоятся обсуждения, что имеет большое значение для сотрудничества медиков разных стран, взаимном признании научных достижений, обмена опытом практической деятельности.

Председатель Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса академик Ахлиман Амирасланов отметил значительную роль академика Беюккиши Агаева в организации и проведении международного конгресса в Азербайджане. Этому известному отечественному ученому, сказал он, принадлежат особые заслуги в обогащении медицинской науки страны, преподавании ее в вузе. Труды ученого, являющегося одним из создателей научной школы хирургической гастроэнтерологии в республике, открыли широкие возможности для проведения фундаментальных исследований в этом направлении и применения их на практике.

Председатель конгресса, руководитель Азербайджанской ассоциации хирургов и гастроэнтерологов профессор Рауф Агаев также обратил внимание собравшихся, что нынешнее мероприятие посвящено памяти академика Беюккиши Агаева, много лет возглавлявшего эту ассоциацию.