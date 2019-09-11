Дискуссии о предполагаемом кризисе либерализма, его идей и воплощения в реальной жизни разворачиваются сегодня на страницах многих мировых изданий. Коснулся этой актуальной темы и h aqqin.az , открыв платформу для дискуссий между отцом современного либерализма Фрэнсисом Фукуямой и видным представителем неоконсерватизма Александром Дугиным.

В беседе с haqqin.az Илларионов прежде всего подчеркнул, что как идеологическое течение либерализм, безусловно, не обошел и Россию. Более того, исповедующие его люди есть сегодня во многих властных структурах РФ.

«Вообще-то нынешние статьи в прессе о кризисе либерализма, кроме недоумения, ничего больше не вызывают. К примеру, Владимир Вольфович Жириновский называет свою партию либерально-демократической, но при этом, как и некоторые другие российские политики, предвещает крах либерализма. Отчего же тогда он не отказывается от названия «либерально-демократическая»?

До тех пор, пока какой-либо гражданин не окажется во власти, он определяет свою принадлежность к тому или иному течению тем, что он говорит. И мы относим этих влево, тех — вправо. Второй критерий появляется тогда, когда политический деятель, будучи избранным или назначенным на тот или иной пост, начинает действовать. А ведь на самом деле, если человек всю жизнь говорил: «Я за либерализм», а, оказавшись на посту министра финансов или экономики, начинает повышать налоги, импортные таможенные пошлины, устанавливать различные таможенные ставки, то он не имеет никакого отношения к либерализму. Либо он сам не понимает, что такое либерализм.

Многие под либерализмом понимают нечто иное, не вникая в значение этого слова. Если бы, например, 20 лет назад, когда для Владимира Путина либерализм был неким восприятием рыночной экономики, ему бы сказали, что либерализм умер, он просто не понял бы этого. Скажу больше. 6 марта 2000 года Путин выступал перед ткачихами в Иваново, и знаете, о чем он говорил? О свободной экономике. А сейчас представить президента РФ, рассуждающего о свободной экономике, просто невозможно.

Конечно, у каждого человека происходит эволюция в мировоззрении, но в современной России в сознании политиков это получается очень быстро. Все дело в том, что либерализм как таковой никуда не делся, просто поменялась конъюнктура его восприятия. Даже в нынешней Европе сейчас не осталось классических либералов.

Хотя, впрочем, их там и не было вообще. Просто в Европе была построена модель общества с элементами либерализма. Из западных политиков ХХ века более или менее были близки к либерализму Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган.

Ну а теперь либералов во власти можно просто записать в Красную книгу. Но, тем не менее, все течет и изменяется, и мир меняется. Сегодня в России никто не хочет возвращения модели плановой экономики, всеобщего дефицита товаров, запрета выезда за рубеж, однопартийной системы и так далее. Этого не хочет даже Путин. Другое дело, что в представлении части населения необходимо огосударствление крупного бизнеса, активное вмешательство государства в экономику и т д. Но результаты таких мер показывают, что экономически это неэффективно. Когда, например, в России большинство нефтяных компаний были частными, а это начало нулевых годов, то добыча нефти у нас росла на 7-8% в год. А сейчас она еле-еле повышается на 1%. Вместе с этим и экономический рост в России резко снизился. Сейчас он составляет 1-0,3%, а до 2007 года он у нас достигал 6-8%.

Если рассмотреть историческую кривую, то был как подъем либеральных идей, так и их спад. И вот с 2004 года политические свободы во всем мире опять идут на спад. Вы могли бы себе представить в 90-х годах прошлого века негуманное отношение полиции к протестующим, а теперь это стало обыденным явлением. Или могут ли себе сегодня позволить журналисты в мире публиковать такие статьи, какие писали лет 20 назад?

Во-первых, мир в 80-90-х годах прошлого века был намного либеральнее, а во-вторых - было достаточно экономических свобод. А теперь мы наблюдаем политические кризисы, торговые войны везде в мире, что заставляет власти быть все жестче. Но и это временно. Не думаю, что демократическая рецессия затянется надолго. Такого рода социально-политических явлений было много: например, в 20-30-х годах прошлого века, была рецессия 40-х годов, когда первую скрипку в мире стали играть такие политики, как Гитлер, Муссолини, Сталин, Франко и др. И теперь мы столкнулись с очередной рецессией демократии.

Сегодня в мире много непредсказуемости, поэтому называть конкретные сроки завершения нынешней рецессии сложно. Но вместе с тем говорить о крахе либерализма тоже не стоит. Возьмем тех же арабов - почему они не едут в Саудовскую Аравию и в другие богатые страны Персидского залива, ведь и язык одинаков, и среда обитания, и климат, и во многих из них жизненный уровень намного выше, чем в той же Европе? Но арабы отправляются на Старый континент. А все потому, что надеются реализовать себя именно в свободной Европе.

Хотя я не сторонник Советского Союза и его идеологии, но, в отличие от классических диктатур, там принимались решения коллегиально. Взять хотя бы интервенцию в Афганистан, ведь многие в Политбюро были против. При всех издержках системы была коллегиальная ответственность, чего в мире сейчас нет и что приводит к авторитарным методам.

Что касается Азербайджана, могу сказать, что республика стабильно развивается, и вам повезло, что каких-то глобальных интересов России к вашей стране нет, чего не скажешь о христианских Армении и Грузии. Если даже вы сделаете какой-то резкий поворот в сторону Запада, никто с вами говорить на обиженных тонах не будет, ибо вы идеологически и религиозны чужие. А вот любое сближение украинцев, грузин, армян, белорусов с Западом в России считают предательством, ибо в России уверены, что все они обязаны ей и должны идти только в ее фарватере».

Такое вот представление о реализации либеральных устремлений в современных Европе, России и на постсоветском пространстве.