Мэрия Баку бьёт в колокола: "Детсады должны быть готовы к зиме!"

Исполнительная власть Баку продолжает активно готовиться к зимнему сезону. Ранее haqqin.az сообщал, что в ИВ города было проведено совещание, на котором были конкретно распределены обязанности между городскими и районными структурами и даны поручения по созданию специальных штабов по подготовке к зимнему периоду.

Исполнительная власть теперь создала специальную комиссию, которая должна изучить степень готовности детских садов и детдомов, находящихся в ведении Бакинского городского управления дошкольных учебных заведений и детдомов, а также проверить санитарно-гигиеническую и эпидемиологическую обстановку в них.

Специальная комиссия должна провести осмотр в детских садах и проверить здания, в которых они расположены. Особо тщательно должно быть проверено состояние отопительных систем и кровля в зданиях. По поручению главы государства выделены средства на ремонт крыш детских садов.

Помимо этого, комиссия проверит продовольственное обеспечение детских садов, условия хранения продуктов, состояние здоровья детей и степень защиты от инфекционных заболеваний. В этом плане особое внимание будет уделяться санитарно-гигиенической и эпидемиологической ситуации в детских садах.

Подготовка детских садов к зимнему периоду традиционно являлась частью общей работы городских служб. Однако теперь Исполнительная власть города Баку обращает особое внимание именно на дошкольные учреждения. Какие бы чрезвычайные ситуации и природные катаклизмы не происходили, дети не должны становиться заложниками ситуации.

Новая комиссия должна в скором времени подготовить отчет по проверкам детских садов и детдомов, на основе которого будут предприняты соответствующие меры по устранению выявленных недочетов.