Трамп может выделить Ирану миллиардные кредиты
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поддержать инициативу главы Франции Эммануэля Макрона по предоставлению Ирана кредитов на 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает интернет-издание Daily Beast со ссылкой на информированные источники.
Условием этого должно стать возвращение Тегерана за стол переговоров и отмена решений по поэтапному выходу из ядерных соглашений. Иран также должен взять на себя обязательства не препятствовать свободе мореходства в Персидском заливе и согласиться на переговоры по ближневосточному урегулированию.
Инициатива призвана компенсировать Ирану часть финансовых потерь, причиной которых стали введенные США санкции. Согласно публикации, ее поддерживает и госсекретарь Майк Помпео.
Сам Трамп, встречаясь 11 сентября с журналистами, дал понять, что не исключает возможности облегчения антииранских санкций. Он также выразил уверенность, что Иран заинтересован в соглашении.
"Они испытывают огромные финансовые трудности, санкции становятся все жестче. Посмотрим, что будет. Думаю, что потенциал Ирана огромен, огромен", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.