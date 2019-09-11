Трамп может выделить Ирану миллиардные кредиты

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поддержать инициативу главы Франции Эммануэля Макрона по предоставлению Ирана кредитов на 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает интернет-издание Daily Beast со ссылкой на информированные источники.

Условием этого должно стать возвращение Тегерана за стол переговоров и отмена решений по поэтапному выходу из ядерных соглашений. Иран также должен взять на себя обязательства не препятствовать свободе мореходства в Персидском заливе и согласиться на переговоры по ближневосточному урегулированию.