В Британии назвали самое опасное оружие России

Наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа, являются ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер», сказал помощник начальника штаба ВВС Великобритании по потенциалу и боеготовности Джулиан Болл.

Болл заявил, что созданные Россией при помощи этих ракетных систем зоны ограничения доступа и маневра ставят под сомнение способность Британии быстро реагировать на изменение ситуации, передает РИА Новости.

Начальник штаба ВВС Британии предложил также бороться с этими ограничениями при помощи искусственного интеллекта, разработки перспективного вооружения и изменения тактики военных действий.