7S от Yeni Hayat: эталон комфорта и уюта

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На фоне динамичного развития строительной сферы как неотъемлемого сегмента экономики страны преобразование Баку в мегаполис обуславливает возникновение новых взглядов и параметров жизнедеятельности людей, а также формирование более современных потребностей и предложений в секторе недвижимости. В этой связи нельзя не отметить роль строительных компаний, внесших свою лепту в развитие сектора, в частности, сегодня речь пойдет о группе компаний «Yeni Hayat», которая, благодаря богатому опыту, на протяжении 17 лет выделяется на рынке особым новаторством.

«Yeni Hayat» - это не только название или просто бизнес, это – новая философия образа жизни и мысли, которая сегодня предлагается жителям столицы. В процессе осуществления каждого проекта «Yeni Hayat» вместе с принятием во внимание высоких стандартов, особое место уделяется внедрению мельчайших элементов, направленных на улучшение качества жизни и деятельности людей, которые в будущем станут жильцами и партнерами данных проектов.

За эти годы компания сумела создать и передать в использование такие комплексы как «Yeni Hayat Residence», «Yeni Hayat Plaza», «Azure», «Park Azure» и «Grand Hayat», которые можно назвать настоящими архитектурными шедеврами. Вместе с тем специалистами группы компаний «Yeni Hayat» с целью надлежащего удовлетворения потребностей жилого фонда и партнерской базы впервые на рынке был сформирован и утвержден единый комплекс стандартов качества, направленных на улучшение уровня комфортного проживания.

Продукт под названием «7S» – это семь видов сервиса, включающих в себя обязательное наличие нижеперечисленных элементов: «1S» - полное обслуживание зданий; «2S» - возможность приобретения отремонтированной квартиры, «3S» - парк отдыха; «4S» - гипермаркет; «5S» - Спортивно-оздоровительный центр; «6S» - Детский сад и центр дошкольного образования; «7S» - развлекательный центр, рестораны и кафе. Оригинальностью в плане архитектурного решения, а также уникальным дизайном выделяется среди строений города очередной проект «Yeni Hayat» - «Grand Hayat», который сегодня находится на стадии сдачи квартир жителям. В построенном по всем стандартам «7S» «Grand Hayat» сплочены все элементы современной жизнедеятельности людей.