Протестующие в Ереване обвинили Пашиняна в предательстве

Протестующие прошли по улицам Еревана, скандируя лозунги о недопущении эксплуатации рудника. Эколог Ани Хачатрян, участвовавшая в шествии, заявила, что в случае начала разработки месторождения глава правительства допустит большую ошибку, которая покажет, что он изменил ценностям революции и ничем не лучше предыдущих властей.

В Ереване прошла акция протеста людей, которые выступают за недопущение эксплуатации золотоносного месторождения в Амулсаре. Участники акции обвинили премьер-министра Армении Никола Пашиняна в злоупотреблении своей властью и предательстве ценностей бархатной революции, пишут армянские СМИ.

Защитники Амулсара уверены, что компания «Лидиан», которая получила права на разработку месторождения, дезинформировала власти страны и общество. А начало эксплуатации рудника приведет к экологической катастрофе.

«Пашинян на высшем уровне осуществляет покровительство компании. Это вопиющий факт злоупотребления. Пашинян и его правительство несут ответственность за то, что за счет всего населения страны, путем шантажа будет наживаться какая-то корпорация», — отметила эколог.

Итогом акции протеста стало провозглашение 20 сентября днем экологической мобилизации. Защитники Амулсара призывают всех граждан страны в этот день присоединиться к акциям протеста, а тем, кто не может, вывесить флаги в поддержку протестующих.

Напомним, 9 сентября Никол Пашинян заявил, что нет никаких причин для запрета эксплуатации золотоносного месторождения в Амулсаре, и попросил жителей Джермука разблокировать дороги к руднику. В ответ 10 сентября защитники Амулсара, выступающие против разработки месторождения, дали властям десять дней, после чего начнут мирные акции неповиновения.