Наконец-то открылась станция «Хатаи»
Станция бакинского метро «Шах Исмаил Хатаи» открылась сегодня. Об этом сказал глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
По словам Мамедова, станция уже передана в пользование пассажиров.
Отметим, что станция «Шах Исмаил Хатаи» была закрыта на ремонт с 27 сентября 2018 года. На станции были демонтированы три эскалатора, введенных в эксплуатацию в 1968 году, и установлены четыре эскалатора производства компании Thyssen Krupp Fahrtreppe, а также проведены другие работы по ремонту и реконструкции, капитально отремонтирован вестибюль, обновлена мраморно-гранитная облицовка.