США сжалились над Китаем в торговой войне

США сделали шаг навстречу Китаю и перенесли на две недели повышение пошлин на товары из КНР. Увеличение тарифов будет осуществлено не 1 октября, как предполагалось ранее, а 15-го. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

Планировалось, что с 1 октября с 25 до 30 процентов вырастут пошлины на китайский импорт на 250 миллиардов долларов. Однако повышение тарифов решили перенести по просьбе китайского вице-премьера Лю Хэ в связи с тем, что 1 октября КНР будет праздновать свое 70-летие.

Ранее сообщалось, что США с 1 сентября повысили пошлины до 15 процентов на китайские товары на 125 миллиардов долларов. С 15 декабря пошлины введут в отношении товаров из КНР еще на 175 миллиардов долларов. Также предполагалось увеличение действующих пошлин в октябре. Китай со своей стороны 1 сентября ввел пяти- и десятипроцентные пошлины на американский импорт на 75 миллиардов долларов. С 15 декабря КНР возвращает дополнительные 25-процентные пошлины на американские автомобили и запчасти.