Взрыв и пожар на турецкой военной базе

На Северном Кипре на складе вооружений в портовом городе Гирне произошел пожар, который привел к детонации боеприпасов. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Согласно информации, несколько человек получили ранения. Проживающих вблизи опасной зоны людей эвакуировали.

«Пожар на артиллерийском складе в военной зоне в Гирне локализован. Устанавливаются причины взрыва», - говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

По словам президента Турецкой Республики Северного Кипра Мустафы Акынджи, в результате инцидента на территории военной зоны жертв нет: «Мы тесно контактируем с властями Турции, причин для беспокойства нет. Мы полностью контролируем ситуацию».