Ильхам Алиев в бакинском метро фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта и реконструкции на станции «Хатаи» Бакинского метрополитена, сообщает официальный сайт главы государства.

4127 просмотров