«Аль-Каида» пригрозила США и России новыми терактами

Согласно информации, 68-летний аз-Завахири призвал мусульман нанести удар по объектам США, Европы, Израиля и России, чьи интересы, по его мнению, распространяются по всему миру.

Кроме того, под угрозы «Аль-Каиды» попали американские базы, расположенные по всему миру. Лидер террористов также подверг критике «отступников», которые отказались от идей джидаха в тюрьме.