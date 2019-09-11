«Аль-Каида» пригрозила США и России новыми терактами
Лидер террористической группировки «Аль-Каида» Айман аз-Завахири в годовщину терактов 11 сентября пригрозил США и России новыми атаками, сообщает The Times of Israel.
Согласно информации, 68-летний аз-Завахири призвал мусульман нанести удар по объектам США, Европы, Израиля и России, чьи интересы, по его мнению, распространяются по всему миру.
Кроме того, под угрозы «Аль-Каиды» попали американские базы, расположенные по всему миру. Лидер террористов также подверг критике «отступников», которые отказались от идей джидаха в тюрьме.