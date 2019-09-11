Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ADRA, на встрече была достигнута предварительная договоренность по созданию в Азербайджане производства цифровых рекламных установок.

В этих целях китайская компания на первом этапе намерена инвестировать в Азербайджан 3 миллиона долларов. Создание в Азербайджане соответствующего рекламного участка приведет к открытию новых рабочих мест и увеличению экспортного потенциала.

Первое производство на предприятии запланировано на следующий год. Отсутствие в регионе подобного производства на фоне динамичного развития рекламного рынка делает инвестиции в эту сферу практически неизбежными.

Стоит отметить, что китайская компания Shenzhen GCL Electronics CO LTD по производству Led-мониторов известна также проведением в 2010 году чемпионата мира по футболу и выставки EXPO в Шанхае, Китайско-азиатской выставки EXPO в 2014 году, а также выставки EXPO в Милане в 2015 году. В мировом масштабе компания выполнила более 10 тысяч проектов, связанных с LED-мониторами.