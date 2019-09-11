Иордания пригрозила Израилю разрывом мирного договора

Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать часть территории Западного берега Иордана могут поставить под угрозу мирный договор между Хашимитским Королевством и еврейским государством 1994 года, заявил спикер Палаты представителей парламента Иордании Атеф аль-Таварнех, сообщает EADaily.

«Палата представителей, отвергая все расистские заявления, исходящие от руководства оккупанта, подтверждает, что для борьбы с этим оккупантом требуется новый путь, который поставил бы на карту мирный договор Иордании с Израилем», — заявил председатель нижней палаты иорданского парламента, пишет издание The New Arab.

Аль-Таварнех также обвинил Израиль в том, что он «старательно нарушает все международные договоры и резолюции ООН».