День вопиющего непрофессионализма американской разведки наше послесловие
Накануне исполнилось 18 лет со дня террористической атаки на Башни-близнецы в Нью-Йорке, жертвами которой стали 2977 человек. И до этого теракта, и после него было такое, от чего в жилах стынет кровь, но все мы помним именно этот день, потому что после него мир стал совершенно иным.
В этот день началась новая страница в истории человечества - «борьба с международным терроризмом», количество жертв которой давно уж на три порядка превысило число погибших тогда в Нью-Йорке. С обеих сторон - и из числа тех, кого принято называть «террористами и их пособниками», и со стороны тех, кто ведет эту войну.
Тысячи тонн бумаги и сотни терабайт информации посвящено и событиям 9/11, и тому, что было потом. Пожалуй, ни один период в человеческой истории не документировался с такой тщательностью. Но даже при такой открытости целый ряд вопросов не только не раскрыт - но и ставится-то с неохотой, с опаской, поскольку слишком уж неприятны будут выводы.
Нет, речь не о теориях заговора и тому подобном мифотворчестве - оставим это конспироложцам, им ведь тоже хочется кусочка хлеба от этой темы, а ведь давно подмечено, что чем гуще бред - тем толще слой масла на бутерброде псевдоэкспертов.
Поговорим о другом - о разведке, причем не о конкретной, а о мировом сообществе разведывательных служб. Для которых события 9/11 стали днем величайшего позора. И, одновременно, началом триумфального взлета к могуществу и богатству.
Популярная одно время версия о том, что спецслужбы США были «замазаны» в отношениях с исполнителями терактов 9/11 сегодня разобрана профессионалами буквально по «косточкам», причем - даже эти «косточки» с тщательностью паталогоанатома-перфекциониста изучали. Фильм «Фаренгейт 9/11» Майкла Мура, в котором все аргументы «за» причастность американского разведывательного сообщества к произошедшему были плотно сведены воедино - безусловно, талантливое и убедительное произведение. Но сегодня - уже устаревшее, поскольку на все поставленные вопросы сегодня получены ответы.
Сразу замечу, что разбор версии о связях спецслужб США с террористами осуществлялся не только американцами, в том числе - и в ходе достаточно жесткого внутреннего расследования, проводившегося в ЦРУ. Этим несколько лет занимались практически все ведущие разведки мира. И не абстрактной истины ради, а исключительно практической пользы для - участвуя в антитеррористической коалиции всегда желательно быть уверенным в том, что у твоего партнера нет «шашней» с врагом, которого вы завтра намерены вместе атаковать.
Выводы всех расследователей практически совпали. Причастности и соучастия не было. Было другое - вопиющий непрофессионализм, грубое нарушение должностных инструкций, служебные ошибки. Словом, пресловутый «человеческий фактор» во всей своей красе и в полный рост. Более того - и именно этот вывод, мягко говоря, не особо афишируется - идейные «дилетанты» из Аль-Каеды и ряда других организаций практически всухую обыграли получающих зарплату «профессионалов», воспетых Голливудом и литературой.
Потом, после событий 9/11, с подобной ситуацией мир и отдельные страны столкнутся еще не раз - агентура предает или гонит откровенную дезинформацию, оперативные комбинации проваливаются не успев начаться, вызванные на встречу осведомители убивают своих кураторов, а теракты масштабом и дерзостью превосходят все, к отражению чего готовы спецслужбы.
Террор стал качественно иным, а, главное, внезапно выяснилось - а точнее, вспомнилось по урокам прошлого столетия, что он может пользоваться массовым сочувствием у местного населения. Антитеррористические силы воспринимались как оккупанты, террористы - как свои, борцы за свободу и веру. Более того, оказалось, что у террора есть своя экономика, в которую, при желании, можно встроиться и немного заработать на этом, не будучи фанатиком или исламистом.
Но главное неприятное открытие для мира заключалось в другом. Обнаружилось, что все эти танки, пушки, ракеты, авианосцы и другие смертоносные творения сумрачного человеческого гения, которыми так было принято гордиться - оказались практически бесполезны для того, чтобы обеспечить безопасность обывателя. Выяснилось, что полуграмотный «шахид» с поясом стоимостью в пару десятков долларов может убить людей и нанести материального и морального ущерба больше, чем оружие, ценой в несколько миллионов долларов.
И тогда на сцену вновь вышли они - рыцари «плаща и кинжала», изрядно обделавшиеся в событиях 9/11 и в других ситуациях. «Да, мы облажались», - откровенно заявили они. - «Но мы - единственные, кто вообще может что-то сделать в нынешней ситуации. И если нам дать денег, а также расширенные полномочия - то мы еще очень даже повоюем и спасем».
Денег и полномочия дали, рассудив так же, как один из выдающихся политических лидеров прошлого века: «Других рыцарей плаща и кинжала у нас нет». И начался новый взлет разведок во всем мире, провал и позор 9/11 был забыт, а в казенно-скучных кабинетах штаб-квартир спецслужб теперь стали заседать исключительно бэтмэны и спасители галактики.
В полном соответствии с законами Паркинсона вокруг них тут же начала формироваться индустрия антитеррора, на которую денег власти тоже не жалели. «Все для победы над международным терроризмом!» - и на сферу безопасности пролился золотой дождь, брызги которого мы наблюдаем каждый день - пресловутые «рамки» в метро, на вокзалах и аэропортах, упитанные добрые молодцы и красные девицы в униформе с надписью «секьюрити», а то и вообще в камуфляжах марсианских расцветок. И многое, много другое, вплоть до систем распознавания лиц и тому подобных компьютерных фишек, благодаря которым мы все оказались участниками шоу «за стеклом».
Естественно, нам не сообщают, сколько конкретно терактов было предотвращено всеми этими мерами. Лишь убеждают, что очень много, клянемся, без этого вообще было бы невозможно. И каждый раз, когда разведка в клюве приносит информацию о том, что террористическая угроза вновь возрастает - антитеррористическая индустрия выдает все новые изделия и создает новые рабочие места.
Порою посещает крамольная мысль, что разведка сделала террор и антитеррор самовоспроизводящейся системой, в которой одна сторона заинтересована в процветании и благополучии другой. Поскольку если у одной все в порядке - то и вторая будет вкусно питаться и не бедствовать. Ведь, если подумать, падение и взлет разведки, произошедшие после событий 9/11 - это социальный феномен с огромными для человечества последствиями, которые мы в полной мере еще и даже осознать не смогли.