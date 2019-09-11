Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 12:51

Накануне исполнилось 18 лет со дня террористической атаки на Башни-близнецы в Нью-Йорке, жертвами которой стали 2977 человек. И до этого теракта, и после него было такое, от чего в жилах стынет кровь, но все мы помним именно этот день, потому что после него мир стал совершенно иным. В этот день началась новая страница в истории человечества - «борьба с международным терроризмом», количество жертв которой давно уж на три порядка превысило число погибших тогда в Нью-Йорке. С обеих сторон - и из числа тех, кого принято называть «террористами и их пособниками», и со стороны тех, кто ведет эту войну.

Тысячи тонн бумаги и сотни терабайт информации посвящено и событиям 9/11, и тому, что было потом. Пожалуй, ни один период в человеческой истории не документировался с такой тщательностью. Но даже при такой открытости целый ряд вопросов не только не раскрыт - но и ставится-то с неохотой, с опаской, поскольку слишком уж неприятны будут выводы. Нет, речь не о теориях заговора и тому подобном мифотворчестве - оставим это конспироложцам, им ведь тоже хочется кусочка хлеба от этой темы, а ведь давно подмечено, что чем гуще бред - тем толще слой масла на бутерброде псевдоэкспертов. Поговорим о другом - о разведке, причем не о конкретной, а о мировом сообществе разведывательных служб. Для которых события 9/11 стали днем величайшего позора. И, одновременно, началом триумфального взлета к могуществу и богатству. Популярная одно время версия о том, что спецслужбы США были «замазаны» в отношениях с исполнителями терактов 9/11 сегодня разобрана профессионалами буквально по «косточкам», причем - даже эти «косточки» с тщательностью паталогоанатома-перфекциониста изучали. Фильм «Фаренгейт 9/11» Майкла Мура, в котором все аргументы «за» причастность американского разведывательного сообщества к произошедшему были плотно сведены воедино - безусловно, талантливое и убедительное произведение. Но сегодня - уже устаревшее, поскольку на все поставленные вопросы сегодня получены ответы.

Сразу замечу, что разбор версии о связях спецслужб США с террористами осуществлялся не только американцами, в том числе - и в ходе достаточно жесткого внутреннего расследования, проводившегося в ЦРУ. Этим несколько лет занимались практически все ведущие разведки мира. И не абстрактной истины ради, а исключительно практической пользы для - участвуя в антитеррористической коалиции всегда желательно быть уверенным в том, что у твоего партнера нет «шашней» с врагом, которого вы завтра намерены вместе атаковать. Выводы всех расследователей практически совпали. Причастности и соучастия не было. Было другое - вопиющий непрофессионализм, грубое нарушение должностных инструкций, служебные ошибки. Словом, пресловутый «человеческий фактор» во всей своей красе и в полный рост. Более того - и именно этот вывод, мягко говоря, не особо афишируется - идейные «дилетанты» из Аль-Каеды и ряда других организаций практически всухую обыграли получающих зарплату «профессионалов», воспетых Голливудом и литературой. Потом, после событий 9/11, с подобной ситуацией мир и отдельные страны столкнутся еще не раз - агентура предает или гонит откровенную дезинформацию, оперативные комбинации проваливаются не успев начаться, вызванные на встречу осведомители убивают своих кураторов, а теракты масштабом и дерзостью превосходят все, к отражению чего готовы спецслужбы. Террор стал качественно иным, а, главное, внезапно выяснилось - а точнее, вспомнилось по урокам прошлого столетия, что он может пользоваться массовым сочувствием у местного населения. Антитеррористические силы воспринимались как оккупанты, террористы - как свои, борцы за свободу и веру. Более того, оказалось, что у террора есть своя экономика, в которую, при желании, можно встроиться и немного заработать на этом, не будучи фанатиком или исламистом.

Но главное неприятное открытие для мира заключалось в другом. Обнаружилось, что все эти танки, пушки, ракеты, авианосцы и другие смертоносные творения сумрачного человеческого гения, которыми так было принято гордиться - оказались практически бесполезны для того, чтобы обеспечить безопасность обывателя. Выяснилось, что полуграмотный «шахид» с поясом стоимостью в пару десятков долларов может убить людей и нанести материального и морального ущерба больше, чем оружие, ценой в несколько миллионов долларов. И тогда на сцену вновь вышли они - рыцари «плаща и кинжала», изрядно обделавшиеся в событиях 9/11 и в других ситуациях. «Да, мы облажались», - откровенно заявили они. - «Но мы - единственные, кто вообще может что-то сделать в нынешней ситуации. И если нам дать денег, а также расширенные полномочия - то мы еще очень даже повоюем и спасем». Денег и полномочия дали, рассудив так же, как один из выдающихся политических лидеров прошлого века: «Других рыцарей плаща и кинжала у нас нет». И начался новый взлет разведок во всем мире, провал и позор 9/11 был забыт, а в казенно-скучных кабинетах штаб-квартир спецслужб теперь стали заседать исключительно бэтмэны и спасители галактики.