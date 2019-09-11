Турецкая армия применит дроны-камикадзе

Согласно информации, дроны будут нести службу и участвовать в боевых операциях на востоке страны и в районе турецко-сирийской границы.

"Мы получили большое военное преимущество благодаря нашим дронам. KARGU по характеристикам превосходит конкурентов. Через три месяца, в начале 2020 года, подразделение KARGU начнет работу в рядах ВС и сыграет критическую роль в проведении важных операций армии, в особенности на востоке страны и у сирийской границы", - сказал гендиректор STM Мурат Икинджи.

По его словам, подразделение будет состоять из 30 беспилотников, оснащенных системами ориентирования и распознавания лиц и способных автономно выполнять боевую задачу благодаря технологии искусственного интеллекта. Каждый квадрокоптер может нести боезаряд или оборудование для конкретных задач.

"Дальность полета составляет 15 км, в воздухе 70-килограммовый дрон может находиться до получаса. При этом система работает так, что если одна машина со взрывчаткой оказалась выведена из строя, ее место займет другая и возьмет на себя выполнение задачи. Дроны-камикадзе к тому же дешевле самонаводящихся ракет", 0 отметил Икинджи, добавив, что подразделение KARGU потенциально способно уничтожать корабли, военные базы, а системы ПВО против дронов неэффективны.