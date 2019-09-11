Кредитная линия с 0% от Банка Республика
Вы потратили свою зарплату раньше времени? Нуждаетесь в финансовых ресурсах? Тогда воспользуйтесь новым кредитным продуктом «Зарплата +», предлагаемым для держателей зарплатных карт одним из ведущих банков страны - Банком Республика!
Теперь, если на вашей зарплатной карте закончатся деньги, вы легко сможете воспользоваться новым продуктом Банка Республика и получить кредитную линию в размере одной зарплаты с льготным периодом 40 дней и БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.
Основными преимуществами кредитной линии «Зарплата +» являются:
• Годовая процентная ставка - 0%;
• Срок действия - 24 месяца;
• Сумма – в размере одной зарплаты;
• Комиссия - 1%;
• Льготный период - 40 дней. Таким образом, проценты не начисляются, если использованная сумма выплачена до 10 числа следующего месяца;
• Погашение кредитной линии происходит автоматически при зачислении зарплаты.
Воспользуйтесь новым кредитом «Зарплата +», предлагаемым Банком Республика, и ваш баланс на зарплатной карте всегда будет положительным.
Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.