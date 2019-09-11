Кредитная линия с 0% от Банка Республика

Вы потратили свою зарплату раньше времени? Нуждаетесь в финансовых ресурсах? Тогда воспользуйтесь новым кредитным продуктом «Зарплата +», предлагаемым для держателей зарплатных карт одним из ведущих банков страны - Банком Республика!

Теперь, если на вашей зарплатной карте закончатся деньги, вы легко сможете воспользоваться новым продуктом Банка Республика и получить кредитную линию в размере одной зарплаты с льготным периодом 40 дней и БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.