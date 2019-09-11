Президент России Владимир Путин прилетел в Дагестан, его самолет сел в аэропорту Махачкалы, сообщает ТАСС.

Глава российского государства возложит цветы к Мемориалу памяти выходцам из Ботлихского района, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах. После Владимир Путин пообщается с жителями села и встретится с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года.

Впервые Владимир Путин посетил Ботлих еще 20 лет назад - в августе 1999 года, когда занимал пост председателя правительства России. Эта поездка стала для него одной из первых на этом посту.