Отдел информации 13:29

Компания İmprotex Motors провела в Баку презентацию роскошного автомобиля класса люкс Rolls-Royce Phantom Tranquillity. В состоявшемся в автосалоне Rolls-Royce Baku Motors мероприятии приняли участие представители руководства компании Rolls-Royce и ее азербайджанского партнера İmprotex Motors, представители шоу-бизнеса Азербайджана, СМИ и др. Как сообщил, окрывая презентацию, гендиректор İmprotex Motors Байрам Ягубов, модели Phantom Tranquillity выпускаются в ограниченном количестве. «Мы гордимся тем, что впервые автомобиль с такими уникальными характеристиками выйдет на азербайджанские дороги», - сказал Б.Ягубов. Представители Rolls-Royce в своих выступлениях отметили, что Phantom Tranquillity предназначен для тех автолюбителей, кто стремится выйти за рамки привычных, устоявшихся представлений о возможном комфорте машины.

Конструкторов Phantom Tranquillity вдохновили на создание этой модели прогрессивные технологии британских ракет Skylark. В интерьере автомобиля некоторые элементы выполнены из используемого в космическом ракетостроении особенного сплава алюминия, нержавеющей стали и 24-каратного золота. Особенностью художественного оформления салона стал фрагмент метеорита Муонионалуста, найденного в 1906 году в шведском городе Кируна, который инкрустирован в контроллер регулировки громкости мультимедийной системы. Динамики акустической системы покрыты золотом и отсылают к легендарным космическим аппаратам NASA «Вояджер», запущенным в 1977 году и снаряженным золотыми информационными пластинками, описывающими разнообразие жизни и культуры на Земле. Сочетание белой и серой кожи в салоне иллюстрирует светлую и темную стороны Луны. Региональный директор Rolls-Royce Motor Cars Джулиан Дженкинс поделился с haqqin.az своим мнением о Phantom Tranquillity и азербайджанском рынке автомобилей. - Какую цель преследовала компания Rolls-Royce, презентуя в Баку такую амбициозную модель, как Phantom Tranquillity, и каков, на ваш взгляд, будет на азербайджанском рынке спрос на автомобиль с такими уникальными элементами роскоши? - В последние два-три года Азербайджан для Rolls-Royce становится все более привлекательным. Не случайно в прошлом году представительство Rolls-Royce в Азербайджане - дилерский центр Rolls-Royce Motor Cars Baku удостоился престижной награды «Дилер Года», достигнув впечатляющих успехов в бизнесе. Представление в Баку одного из самых престижных и люксовых автомобилей в мире Phantom Tranquillity говорит как о том, насколько заинтересован Rolls-Royce в азербайджанском рынке, так и об привлекательности для азербайджанцев бренда Rolls-Royce. Это касается и других наших моделей - Rolls-Royce Cullinan и Rolls-Royce Ghost. А Phantom Tranquillity – модель, олицетворяющая все возможности, которые предоставляет Rolls-Royce, все, чего достигла компания в искусстве создания автомобилей-люкс с самым высоким уровнем комфорта.

- В международных автомобильных изданиях публикуются цены на стандартную модель Phantom бренда Rolls-Royce. Однако о стоимости автомобиля из коллекции Tranquillity никакой информации нет. Будут ли какие-то сообщения по этому поводу? - Обычно в Rolls-Royce предпочитают не говорить о ценах, но в данном случае нет ничего секретного. Для вашего издания сообщу, что, с учетом таможенных пошлин и других расходов, в Азербайджане модель Tranquillity продана за один миллион долларов. - Дизайнеры Tranquillity создали некий гибрид Земли и космоса. Благодаря этому владелец данного автомобиля может себя чувствовать в салоне словно в космосе. Расскажите чуть более подробно о концепции этой модели. - Все детали дизайна рассчитаны на то, чтобы вызвать у водителя и пассажиров особые ощущения - как будто отрываешься от реальности. Детали дизайна дают ощущение уверенности, умиротворения и спокойствия. Элементы салона из дерева, кожи, золота создают незабываемую атмосферу. В каждой машине Rolls-Royce особые ощущения, а в Tranquillity они вообще невероятны.