MIDA выставляет на продажу еще 570 льготных квартир

Как сообщили сегодня в MIDA, 16 октября в 11:00 в порядке ожидания начнется продажа 570 квартир в Ясамальском жилом комплексе. Продажа продолжится до 11:00 часов 30 октября.

Продолжается выполнение обязательств в связи с изменениями, внесенными указом президента Азербайджана №469 от 14.01.2019 года в «Правила приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики, на льготных условиях».

Процедура приобретения квартир, находящихся в распоряжении MİDA, по указу Президента Азербайджана № 1113 от 16 ноября 2016 года осуществляется в электронном порядке через систему «Güzəştli mənzil» на портале «Электронного правительства» (www.e-gov.az).

Правом покупки квартиры обладают лишь граждане, у которых есть электронный кабинет в системе «Güzəştli mənzil». Граждане, обладающие электронным кабинетом, обладают равными правами в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации или порядкового номера. Правила пользования системой «Güzəştli mənzil» подробно изложены с видео и текстовыми пояснениями на сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az.

На продажу выставлены 570 квартир. Все квартиры полностью отремонтированы, оснащены кухонной мебелью, системой комби, водными, газовыми и электросчетчиками. Все дома спроектированы в соответствии с государственными нормами строительства Азербайджана (AzDTN). В связи с этим Главное управление государственной вневедомственной экспертизы Государственное агентство по контролю над безопасностью строительных работ МЧС Азербайджана выдало положительные экспертные заключения № 23206 от 30.01.2017, №23210 от 31.01.2017 и № 23364 от 17.03.2017.

Бакинское территориальное управление Службы государственного реестра недвижимости при Государственном комитете Азербайджанской Республики по вопросам имущества выдало справки о предварительной регистрации прав на имущество.

Продажа квартир в рамках этого объявления предусмотрена за счет и ипотечного кредита и за счет личных средств.