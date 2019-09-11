«Детская горячая линия» Azercell отчиталась о своей работе

За указанный период в службу «Детской горячей линии», созданной с целью оказания детям первичной психологической помощи, эмоциональной поддержки, предоставления своевременных советов для решения различных проблем, направления в соответствующие реабилитационные центры и другие службы, а также оказания неотложной помощи, поступило 1547 обращений.

«Детская горячая линия», функционирующая при поддержке Azercell Telekom, представила отчет о своей деятельности за июнь, июль и август текущего года.

901 из этих обращений было связано с вопросами образования, 89 - с психологическими проблемами, 80 - с проблемами здравоохранения, 125 - с социальными, 194 - c юридическими вопросами и 158 - касательно прочих сфер. Из общего количества обращений 1440 поступили от лиц старше 18 лет, 107 - от лиц моложе 18 лет.

В службу «Детской горячей линии» в основном обращаются дети, которые сталкиваются с давлением со стороны членов семьи, педагогов и сверстников, а также дети, частично лишенные общения с одним из родителей в результате развода.

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности Azercell всегда оказывает поддержку организации проектов, нацеленных на оказание помощи детям, нуждающихся в заботе. Так, 13 июня 2018 года компания Azercell предоставила в пользование Гейгельскую региональную службу «Детской горячей линии». Центр оказывает услуги не только жителям Гейгельского района, но и детям, проживающим в соседних районах (Геранбой, Гянджа, Шамкир, Газах, Агстафа).

Звонки в круглосуточную службу «Детской горячей линии», организованной общественным объединением Ümidli Gələcək при поддержке компании Azercell, бесплатны как с городских, так и мобильных номеров оператора. В Службу горячей линии можно обратиться в любое время дня по номерам (012) 480 22 80, (050) 680 22 80, (051) 880 11 80, (051) 880 22 80 и (051) 580 22 80. Также по инициативе и при поддержке компании Azercell в 2017 году было предоставлено в пользование мобильное приложение для операционных систем Android и IOS, обеспечивающее доступ к услуге «Детская горячая линия» в любой точке мира.