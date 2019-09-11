Вице-премьер России заговорил о вступлении Азербайджана в ОДКБ

"Это касается не только Азербайджана. ОДКБ всегда будет приветствовать сотрудничество со всеми бывшими республиками СССР. Мы когда-то были все единой семьей", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность получения Азербайджаном статуса наблюдателя или партнера ОДКБ.

"У нас очень много общего. Это касается и определенного баланса, скажем так, военных сил всех бывших республик. Мы ведем очень взвешенную и вдумчивую политику, что касается военно-технического сотрудничества, со всеми странами ОДКБ и Азербайджаном, в частности", - отметил вице-премьер РФ.

По его словам, Россия не заинтересована в разжигании карабахского конфликта, а будет способствовать, чтобы конфликт сошел на нет.

"И вы знаете роль, которую играет Россия и наш президент, в частности. Решение в ОДКБ принимается коллективно. После обсуждений, если Организация примет необходимость такого решения, то оно будет принято в соответствии с уставом, регламентом и правилами Организации", - отметил Борисов.

В Ереване в четверг состоялось заседание межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.