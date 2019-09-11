Отцам в Швейцарии разрешили уходить в декрет

Швейцарские парламентарии одобрили инициативу, разрещающую отцам брать отпуск по уходу за своими новорожденными детьми. Продолжительность декрета составит две недели; он предоставляется в первые полгода с рождения малыша, отмечают СМИ страны.

Декретники получают право на пособие, размер которого ограничен 196 франками в день. Годовые траты на эту меру соцподдержки оцениваются в 230 млн франков, пишет РИА Новости.

В большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, отпуск отцу при рождении ребенка уже узаконен, однако его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны. В Швейцарии, которая не входит в ЕС, нет отпуска по отцовству или отпуска по уходу за ребенком.