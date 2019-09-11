Глава ПАСЕ на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял делегацию во главе с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

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