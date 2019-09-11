Израильский агент дорвался до власти в арабской стране
Израильский информатор на протяжении пяти лет работает на высоком посту в одном из арабских государств. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на материал газеты Yedioth Ahronoth.
В статье говорится, что в неназванной арабской стране информатор по прозвищу «Торпеда» работает на так называемый «невоенный орган». Шпион был завербован пять лет назад и продолжает предоставлять Израилю важную информацию, пишет Лента.ру.
В докладе упоминается 504-е подразделение израильской военной разведки, где работают агенты за пределами страны.
В статье описывается, как был установлен первый контакт с должностным лицом. Отмечается, что израильская сторона изучила все обстоятельства жизни информатора, в том числе то, как часто он покидает пределы страны, чувствует ли, что топчется на месте и думает ли о том, что может зарабатывать больше.
«Торпеду» решили завербовать тайно: он не знал, что стал израильским информатором. Вербовщики связались с его родственником, живущим за границей и выяснили, что «Торпеда» имеет хорошие связи в правительстве и близок со многими местными чиновниками.