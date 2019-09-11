Израильский агент дорвался до власти в арабской стране

Израильский информатор на протяжении пяти лет работает на высоком посту в одном из арабских государств. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на материал газеты Yedioth Ahronoth.

В статье говорится, что в неназванной арабской стране информатор по прозвищу «Торпеда» работает на так называемый «невоенный орган». Шпион был завербован пять лет назад и продолжает предоставлять Израилю важную информацию, пишет Лента.ру.