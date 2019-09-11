Синоптики рассказали о погоде на завтра
В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых местах полуострова прогнозируются дожди. Будет преобладать умеренный северный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 18-21, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 24-26 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 50-55%.
Согласно медико-метеорологическим прогнозам синоптиков, 13 сентября на Апшеронском полуострове будет преобладать умеренный ветер хазри, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако в вечерние часы в некоторых горных районах местами ожидаются грозы и дожди. Утром прогнозируется туман. Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-19, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-9, днем 10-15 градусов тепла.