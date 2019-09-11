Компания Авдоляна заберет последний актив Зиявудина Магомедова
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
На базе ЯТЭК и Эльгинского месторождения «Мечела» Авдолян собирается построить промышленный кластер в Якутии, отмечает издание. Он будет состоять из Якутской топливно-энергетической компании, угольного проекта Огоджа и порта Вера.
«А-Проперти» скупала долги ЯТЭК с конца 2018 г., рассказал РБК знакомый Авдоляна еще в январе 2019 г. По его словам, сделки проходили без дисконта. На тот момент долг ЯТЭК перед Сбербанком составлял не менее 4,4 млрд руб., перед ВТБ – 5,1 млрд руб., перед Россельхозбанком – около 1 млрд руб. Помимо этого «А-Проперти» выкупила долг (900 млн руб.) якутской компании перед российской «дочкой» Bank of China, говорится в материалах дела о банкротстве ЯТЭК, в рамках которого Арбитражный суд Якутии ранее ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Общий долг ЯТЭК на тот момент составлял около 14 млрд руб. при EBITDA 3 млрд руб., заявляла ранее РБК председатель совета директоров ЯТЭК Лейла Маммедзаде.