Инициатива представителей гражданского общества Азербайджана вызвала широкие общественные прения, и очень скоро последовала незамедлительная реакция руководства ОДКБ и правительства России. Руководство ОДКБ позитивно отнеслось к идее вступления Азербайджана в военно-политический союз на правах наблюдателя или партнера. В ноября 2018 года были приняты поправки в устав организации, регламентирующие особый статус страны-партнера.

Однако, как известно, все решения в ОДКБ принимаются на основе консенсуса, что предполагает и согласие Армении как одного из участников военно-политической организации. Вначале в Ереване с раздражением, если не сказать с неприязнью отнеслись к идее вовлечения Азербайджана в систему региональной безопасности, созданную Россией. Но на сей раз конъюнктура ереванского политического истеблишмента претерпела изменения. Буквально в унисон с вице-премьером России и главой ОДКБ выступил и один из соратников главы армянского правительства Никола Пашиняна – Виктор Енгибарян. По мнению армянского депутата, Армения не должна препятствовать вступлению Азербайджана в ОДКБ.

«ОДКБ является чрезвычайно важным партнером для Армении, но никто не может утверждать, что данная структура эффективна, - сказал в своем выступлении на заседании Национального Собрания Армении в ходе обсуждения вопроса о ратификации Второго протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности депутат от блока «Мой шаг» Виктор Енгибарян.

Отметим, политический альянс - "Мой шаг" был создан партиями «Гражданский договор», «Миссия» и другими представителями гражданского общества Армении в августе 2018 года накануне выборов в Ереванский городской совет 2018 года. Лидером альянса является премьер-министр Армении Никол Пашинян.