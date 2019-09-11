Сенсационное заявление соратника Пашиняна: «Армения не должна препятствовать вступлению Азербайджана в ОДКБ» тема дня
Главным событием уходящего дня стали неожиданные заявления вице-премьера России Юрия Борисова и генсека ОДКБ Валерия Семерикова о возможности вступления Азербайджана в организацию на правах наблюдателя.
Впервые с инициативой вступления Азербайджана в военно-политическую организацию, созданную бывшими советскими республиками на основе Договора о коллективной безопасности постсоветского пространства, в августе 2018 года выступил председатель комитета Милли меджлиса по правовым вопросам и государственному строительству, глава межпарламентской группы дружбы Азербайджана с Россией Али Гусейнли. В это же время глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев выступил с теоретической статьей, указав особое место Азербайджана в региональной системе безопасности, становление которой произошло при непосредственном лидерстве России как ведущей региональной державы – гаранта системной безопасности. На протяжении нескольких месяцев на страницах haqqin.az шла оживленная общественная дискуссия вокруг приоритетов вступления Азербайджана в военно-политический союз постсоветских государств.
Инициатива представителей гражданского общества Азербайджана вызвала широкие общественные прения, и очень скоро последовала незамедлительная реакция руководства ОДКБ и правительства России. Руководство ОДКБ позитивно отнеслось к идее вступления Азербайджана в военно-политический союз на правах наблюдателя или партнера. В ноября 2018 года были приняты поправки в устав организации, регламентирующие особый статус страны-партнера.
Однако, как известно, все решения в ОДКБ принимаются на основе консенсуса, что предполагает и согласие Армении как одного из участников военно-политической организации. Вначале в Ереване с раздражением, если не сказать с неприязнью отнеслись к идее вовлечения Азербайджана в систему региональной безопасности, созданную Россией. Но на сей раз конъюнктура ереванского политического истеблишмента претерпела изменения. Буквально в унисон с вице-премьером России и главой ОДКБ выступил и один из соратников главы армянского правительства Никола Пашиняна – Виктор Енгибарян. По мнению армянского депутата, Армения не должна препятствовать вступлению Азербайджана в ОДКБ.
«ОДКБ является чрезвычайно важным партнером для Армении, но никто не может утверждать, что данная структура эффективна, - сказал в своем выступлении на заседании Национального Собрания Армении в ходе обсуждения вопроса о ратификации Второго протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности депутат от блока «Мой шаг» Виктор Енгибарян.
Отметим, политический альянс - "Мой шаг" был создан партиями «Гражданский договор», «Миссия» и другими представителями гражданского общества Армении в августе 2018 года накануне выборов в Ереванский городской совет 2018 года. Лидером альянса является премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Армянский депутат уверен, что в ОДКБ давно созрела необходимость инициировать реформы. Он призвал не впадать в панику от того, что у Азербайджана появится гипотетическая возможность стать партнером организации, добавив, что данный вопрос следует рассмотреть и с другого ракурса. «Возможно, это даже пойдет нам на пользу. Вы об этом не думали?», - заявил депутат. Он напомнил, что Турция и Греция, не находясь в формате единой системы безопасности НАТО, постоянно вели между собой войны, и, по мнению армянского парламентария, если бы не нахождение в НАТО, возможно, они бы продолжали конфликтовать друг с другом. Енгибарян предложил не создавать излишней напряженности в обществе по данному вопросу. «Потому что, когда нам это будет нужно, общественность немедленно выступит против данной инициативы», - пояснил депутат.