BP отказывается от части нефтяных проектов

Главный исполнительный директор британской нефтекомпании BP Plc Роберт Дадли планирует продать несколько нефтяных проектов, принадлежащих компании, и сократить производство на ряде других, чтобы выполнить условия Парижского соглашения по климату. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Топ-менеджеры BP в последние несколько дней провели встречи для обсуждения способов сокращения выбросов углекислого газа, сказал Дадли в ходе телефонной конференции.

Одним из предложений, которое оценивает менеджмент компании, является выход из проектов, которые провоцируют наибольший выброс углекислого газа, однако Дадли не уточнил, о каких именно активах идет речь.

Акционеры BP в мае практически единогласно проголосовали за то, чтобы обязать компанию отчитываться о том, как ее новые инвестиции соотносятся с Парижским соглашением. Отчет будет представлен перед следующим ежегодным собранием акционеров, которое пройдет в мае 2020 года.