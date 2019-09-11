Путин: Ребята с Кавказа нужны российской армии

Российские вооруженные силы нуждаются в военнослужащих - выходцах с Кавказа, которые доказали свою эффективность в Сирии. Никаких "негласных команд" не принимать ребят с Кавказа в военные училища быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин в Ботлихе на встрече с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года, сообщает ТАСС.

Один из участников встречи рассказал, что хотел устроить по знакомству своего сына в кадетское училище, но "хорошие друзья" сказали ему, что есть негласное указание не принимать дагестанцев, чеченцев и ингушей в военные учебные заведения.

"Конечно, никакой команды не принимать ребят с Кавказа не было и быть не может. Наоборот, нам нужны ребята с Кавказа в армии, в Вооруженных силах", - сказал в ответ Путин.

Говоря о службе кавказцев в армии, Путин напомнил о военной полиции в Сирии, сформированной преимущественно из выходцев с Кавказа: "Это же была моя прямая команда - собрать подразделение военной полиции (в Сирии) преимущественно из выходцев с Кавказа, минобороны мое указание выполнило. Там очень много людей с Кавказа, и они блестяще выполняют поставленные задачи, а одна из позитивных составляющих заключается в том, что местное население им доверяет, просит, чтобы пришла наша военная полиция и встала на охрану объектов и даже целых населенных пунктов".