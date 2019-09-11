По итогам совещания будет принято решение относительно того, останется ли Кочарян под арестом или будет освобожден из-под стражи. Как сообщила судья Анна Данибекян, вердикт будет оглашен 17 сентября, в 13:00.

Суд по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна в четверг после прений сторон удалился на совещание. Адвокаты представили ходатайство об изменении меры пресечения в отношении бывшего главы государства, сообщает "Спутник Армения".

"У меня складывается впечатление, что инициаторы этого дела допустили все возможные нарушения – ни одного нарушения не пропустили. Это как автомобиль едет по ухабистой дороге, пересчитывая все ямы и попадая в них. Нарушения носят просто систематический характер", – сказал Кочарян в четверг на заседании суда.

С точки зрения Кочаряна, для прокуратуры "закон – что дышло, куда повернешь, туда и вышло". По его словам, это "самое позорное" уголовное дело в истории Армении.

«Это дело войдет в учебники по истории. Оно будет иметь своих положительных и отрицательных героев. В том, кто отрицательный герой, у меня нет сомнений. Вы тот человек, кто пишет еще одну страницу в этой истории. Какой будет эта страница, зависит только от вас", - сказал Кочарян, обращаясь к судье Анне Данибекян.

В свою очередь обвинитель по этому делу прокурор Геворк Багдасарян на заседании суда заявил, что оснований для освобождения экс-президента из-под ареста нет.