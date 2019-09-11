Захарова посоветовала США не пугать Россию санкциями

"Хотели бы еще раз попросить официальных представителей администрации США: не надо пугать нас санкциями, новыми санкциями как неким наказанием российских экономических операторов за сотрудничество с Венесуэлой. Мы прекрасно понимаем, что ничего нового в подобных подходах нет", - сказала Захарова на брифинге.

"Санкции, которыми бесконечно грозит Вашингтон, абсолютно нелегитимны, они являются лишь инструментом недобросовестной конкуренции в интересах получения односторонних преимуществ", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что "сочетание экономической агрессии с постоянной угрозой применения силы" против суверенного государства, в данном случае Венесуэлы, является "недопустимым насаждением права силы в ущерб международному праву и Уставу ООН".