«Иракский Курдистан в настоящее время является важным игроком на Ближнем Востоке, в том числе и в энергетической сфере», - сказал он haqqin.az.

Представитель Регионального правительства Курдистана в Польше Зияд Рауф заявляет, что иракский Курдистан пытается строить ровные отношения со всеми своими партнерами, в том числе и Турцией. К тому же, считает он, роль курдов на Ближнем Востоке стала сегодня намного более значимой, чем прежде.

Касаясь операций Турции в сирийском Курдистане, Рауф отмечает, что если Турция борется с террористами, то Иракский Курдистан только поддерживает подобные операции, опасаясь лишь того, чтобы они не обернулись против курдского народа.

"Наш народ прошел через многие испытания, на протяжении многих веков добиваясь своей независимости. Курдов 40 миллионов, и это несправедливо, что такой народ не имеет своей государственности. Мы продолжим борьбу за нашу независимость, и я уверен, что на политической карте мира появится независимый Курдистан», - утверждает представитель курдского правительства.

Важным шагом в этом направлении Зияд Рауф считает то, что Региональное правительство Курдистана находится в контакте со многими акторами ближневосточного театра действий, в том числе с США и Россией.