Он подчеркнул, что «для недискриминационной политики продажи и транспортировки газа в Евросоюз этот результат будет только позитивным. У меня складывается впечатление, что энергетическая солидарность впервые приобрела материальное значение, и это не пустые слова». Он также ответил, что этот приговор повлияет на рынки Польши, Украины, Чехии и Словакии.

Об этом заявил президент польской компании PGNIG Пётр Возняк. По словам руководителя гиганта нефтегазовой промышленности Польши, это решение суда должно быть выполнено немедленно.

После решения суда ЕС, который отменил решение Еврокомиссии о допуске Газпрома к наземной части газопровода Nord Stream - ответвлению OPAL, о чем ранее сообщал haqqin.az, транспортировка газа по «Северному потоку» уменьш и тся на 12 миллиардов 400 миллионов кубометров «голубого топлива» в год.

Напомним, что во вторник 10 сентября суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, что позволило российскому монстру «Газпром» поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает газопровод Nord Stream с Германией. По мнению судей из Люксембурга, решение Еврокомиссии утвердили с нарушением принципа энергетической солидарности.

Польша, которая выступила инициатором судебной тяжбы, заявляла в иске, что решение Еврокомиссии привела к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что «противоречит принципу диверсификации источников, путей поставки и управления рисками препятсвий или приостановки поставок газа». Именно исходя из этих аргументов, польское правительство оспорило это решение в суде Евросоюза.

Латвия и Литва солидаризовались с Польшей в борьбе за лишение монополии российского «Газпрома», и не раз публично высказывались об этом. Латвия пока что все еще зависит от поставок российского газа.

Как сообщал ранее haqqin.az, влиятельным игроком на энергетическом рынке Латвии является «дочка» «Газпрома» - компания ITERA Latvija. На стороне Еврокомиссии, и это не случайно, встала Германия. Не секрет, что в правлении Nord Stream давно сидит экс-канцлер Германии Г. Шрёдер, давний друг России.

Соседка Латвии — Литва ведет последовательно свою независимую энергетическую политику. Вот уже несколько лет здесь получают сжиженный газ, доставляемый огромными танкерами из США.

Они приходят в порт Клайпеда, где для перевалки и переработки этого вида «голубого топлива» построен специальный терминал. Танкер высотой с 15-этажный дом с интернациональной командой разгружается несколько раз в год. Потребители не только литовцы. Уже начались поставки отдельным компаниям в Латвии. И это позитивно оценивают простые люди. Как сказали в беседе с haqqin.az сотрудники терминала, после поступления американского газа пользователям Литвы цена на него для частных хозяйств сразу пошла вниз.

Противники таких поставок и сторонники традиционных, с советских времен, источников поставок, утверждают, что американский сланцевый газ дороже, что его, мол поставляют, занизив цену.

Так или иначе, конкуренция идет на пользу любому рынку. Это касается не только нефтегазовой сферы. И, как правило, время все расставляет по своим местам.