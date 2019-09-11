Bakcell в кратчайшие сроки развернула сеть LTE

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell осуществила самое крупномасштабное развертывание сети LTE в Азербайджане. Всего за 4 месяца, с мая 2019 года, Bakcell было установлено более 1000 новых базовых станций LTE, поддерживающих технологию 4.5G. Подобный проект впервые осуществляется в Азербайджане и во всем регионе.

Сегодня, благодаря более 2700 базовым станциям 4G, Bakcell имеет самую большую сеть 4G в стране, по зоне покрытия и емкости охватывая почти 91% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий, находящихся под оккупацией).

Компания Bakcell использует технологию LTE-Advanced Carrier Aggregation (повышенная агрегация несущих частот), тем самым обеспечив поддержку скоростей до 225 мегабит в секунду в своей сверхскоростной сети 4G. Тот факт, что сеть Bakcell является одной из немногих сетей в мире использующих агрегацию несущих частот с технологией LTE-Advanced, является предметом особой гордости для компании. Благодаря этой технологии, пользователи Bakcell могут просматривать и загружать видеоконтент высокой четкости и даже формата 4K, получают возможность мгновенного доступа к потоковым видео в формате HD, прямым трансляциям спортивных и концертных мероприятий, а также к сложным приложениям последнего поколения.

Отметим, что компания Bakcell стала первым мобильным оператором в Азербайджане, осуществившим коммерческий запуск услуг 4G, и запустившим сеть 4G в Бакинском метро.

Качество и непревзойденная скорость мобильного интернета от Bakcell признается даже на международном уровне. Так, в 2018 году Bakcell была названа «Самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане». Награда была вручена компанией Ookla, известной по всему миру своей услугой Speedtest. В 2017 году компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.