Инара Рафикгызы, отдел криминальных расследований 18:15

В августе этого года в поселке Баладжар был зверски избит и ранен 18-летний Миршахрам Латифи, студент второго курса университета «Одлар юрду». Повод для такой расправы был абсолютно ничтожный – парень хотел вернуть сокурснику купленный у него бэушный iPhone6, который оказался неисправным. Имена преступников известны, но хотя прошло уже более двух недель, они все еще на свободе и расследование этого дела правоохранительные органы явно затягивают.

Отец едва не погибшего парня - ветеран карабахской войны, инвалид второй группы Саид Хамза Латифи не может понять, почему до сих пор не привлечены к ответственности люди, которые изрезали его сына. Через haqqin.az он просит главу государства взять на контроль это злодеяние, чтобы виновные в преступлении были арестованы и следствие проводилось объективно. В редакции Латифи рассказал, что его сын, студент Миршахрам, купил злополучный мобильник у своего сокурсника Нурлана за 300 манатов. Поскольку семья Латифи не очень состоятельная, он договорился, что половину суммы даст сразу, а остальное выплатит в течение двух месяцев. Условием сделки при этом была полная исправность телефона. Однако оказалось, что у него не работает функция iCloud. Миршахрам предложил Нурлану починить iPhone или забрать его обратно. Однако приятель потребовал немедленно заплатить все деньги, в противном же случае пригрозил выбить их физическим методом. 24 августа Миршахрам был на свадьбе одного из своих друзей в ресторане «Шахиншах». Родственники Нурлана – Турал и Вугар позвонили ему и, узнав, где Миршахрам находится, подъехали к ресторану. «Когда мой сын вышел из ресторана, они напали на него. Друзья Миршахрама пытались разнять их. А Нурлан как заказчик расправы сидел в машине и наблюдал оттуда за происходящим», - утверждает Саид Хамза.