Иранца изрезали в Баку из-за 150 манатов отец обратился к президенту И.Алиеву
В августе этого года в поселке Баладжар был зверски избит и ранен 18-летний Миршахрам Латифи, студент второго курса университета «Одлар юрду». Повод для такой расправы был абсолютно ничтожный – парень хотел вернуть сокурснику купленный у него бэушный iPhone6, который оказался неисправным. Имена преступников известны, но хотя прошло уже более двух недель, они все еще на свободе и расследование этого дела правоохранительные органы явно затягивают.
Отец едва не погибшего парня - ветеран карабахской войны, инвалид второй группы Саид Хамза Латифи не может понять, почему до сих пор не привлечены к ответственности люди, которые изрезали его сына.
Через haqqin.az он просит главу государства взять на контроль это злодеяние, чтобы виновные в преступлении были арестованы и следствие проводилось объективно.
В редакции Латифи рассказал, что его сын, студент Миршахрам, купил злополучный мобильник у своего сокурсника Нурлана за 300 манатов. Поскольку семья Латифи не очень состоятельная, он договорился, что половину суммы даст сразу, а остальное выплатит в течение двух месяцев. Условием сделки при этом была полная исправность телефона. Однако оказалось, что у него не работает функция iCloud.
Миршахрам предложил Нурлану починить iPhone или забрать его обратно. Однако приятель потребовал немедленно заплатить все деньги, в противном же случае пригрозил выбить их физическим методом.
24 августа Миршахрам был на свадьбе одного из своих друзей в ресторане «Шахиншах». Родственники Нурлана – Турал и Вугар позвонили ему и, узнав, где Миршахрам находится, подъехали к ресторану.
«Когда мой сын вышел из ресторана, они напали на него. Друзья Миршахрама пытались разнять их. А Нурлан как заказчик расправы сидел в машине и наблюдал оттуда за происходящим», - утверждает Саид Хамза.
В ходе драки Турал и Вугар нанесли Миршахраму несколько ножевых ранений, а потом скрылись с места преступления вместе с Нурланом. Раненый был срочно госпитализирован в Клинический медицинский центр. Благодаря усилиям врачей жизнь парню спасли, но как скажутся на его здоровье тяжелейшие ранения, пока не известно.
По словам Саида Хамзы, его сыну буквально изрезали легкое и печень. Повинные в его состоянии даже не подумали прийти в больницу, попросить прощение у Миршахрама. Зато его отцу позвонил дядя Нурлана, Гаджи Рафик, и предложил деньги за то, чтобы молчали обо все происшедшем и не обращались в полицию.
«Как такое может быть? Я – солдат, я не смогу предать своего сына и свое государство, его законы. Дядя преступника предложил сначала 10, а затем и 20 тысяч за то, чтобы мы забрали заявление», - говорит ветеран Крабаха.
Как выяснила редакция, уголовное дело расследуется в Бинагадинском районном управлении полиции. Находится оно в производстве у следователя Рамиля Велиева.
«Несмотря на то, что мы потребовали у прокуратуры и полиции Бинагадинского района арестовать тех, кто пролил кровь моего сына, никаких мер принято не было. Инцидент произошел на глазах многих людей, преступники тоже известны. И только в отношении одного из них объявлен розыск, хотя пока никого якобы не нашли. Нам говорят, что родственники злоумышленников просят дать им время, чтобы помириться с нами. Я не понимаю – как можно простить обнаглевших парней, которые едва не лишили жизни моего сына?», - возмущается Саид Хамза.
Глава пресс-службы Главного управления полиции Баку майор Эльшад Гаджиев заявил корреспонденту haqqin.az, что полиция проводит все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, чтобы обеспечить защиту прав потерпевшего. По факту в Бинагадинском районном управлении полиции было возбуждено уголовное дело по статье 221.3 (Хулиганство) УК Азербайджана и назначены соответствующие экспертизы.
«По результатам экспертизы вновь будет рассмотрена классификация статьи по уголовному делу. Розыскные мероприятия в отношении уклонившегося от следствия продолжаются. По делу будет дана дополнительная информация», - пообещал Э.Гаджиев.
Отметим, что Латифи Саид Хамза был гражданином Ирана, но с началом карабахской войны по призыву Верховного Главнокомандующего Гейдара Алиева вступил в ряды азербайджанской армии и стал командиром N-ской воинской части. Он принимал участие в боевых действиях в Физули, Тертере, Агдаме и на Муровдаге, где и был ранен. Президент Гейдар Алиев предоставил Латифи Саиду Хамзе гражданство Азербайджана. После объявления перемирия Латифи уволился из армии. С 1996 года он является членом партии «Ени Азербайджан». Государство предоставило ему как ветерану войны квартиру и автомобиль.