«ДНР» захотела присоединиться к России

Глава сепаратистской «Донецкой народной республики» Денис Пушилин на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса, сообщает Лента.ру.

По словам Пушилина, руководство «республики» ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство. «В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа», — сказал он.

Глава «ДНР» подтвердил, что Донецк будет выполнять все положения минских соглашений, включая пункт о передаче контроля над границей Украине.