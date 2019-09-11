Неизвестный устроил погром в торгпредстве России в Лондоне

В результате инцидента пострадала как недвижимость, так и автомобили представительства.

Неизвестный на днях проник на территорию торгпредства России в Лондоне. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Российские дипломаты связались с британской стороной с требованием об исполнении обязательства по Венской конвенции по охране представительств и также с требованием о расследовании", – передает ее слова RT.

В лондонской полиции заявили, что дело бесперспективное и, скорее всего, будет закрыто.

"Мы очень надеемся, что это не окончательный ответ, а промежуточный, но тот ответ, который мы получили, он нас обескуражил", – отметила Захарова.

В МИД отметили, что российская сторона предоставила видеозаписи с камер наблюдения, а также максимально подробные данные, которые "не просто могут помочь, а проливают свет на это происшествие".