Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» объявил сегодня о том, что лучший игрок мира - хорват Лука Модрич с травмой вернулся из расположения сборной Хорватии, игравшей 9 сентября против национальной команды Азербайджана в Баку.

У Модрича была диагностирована травма аддуктора правой ноги. Более подробно о его травме и сроках восстановления «Реал» сообщит позднее. Но испанские СМИ уже сейчас пишут о том, что Модрич пропустит около двух недель и не сыграет в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен», а также не выйдет на поле в трех играх чемпионата Испании.

Модрич сыграл за Хорватию два полных матча против Словакии (4:0) и Азербайджана (1:1). В день матча в Баку он отпраздновал свой 34-й день рождения. Уже после игры в хорватских СМИ появилась информация о том, что восемь футболистов сборной Хорватии подцепили вирус и страдали от повышенной температуры и диареи. Семеро из них вышли в стартовом составе матча с Азербайджаном. Болел ли Модрич – неизвестно. Да и после игры он вроде не жаловался на травму. Однако факт остается фактом: в «Реал» Лука вернулся с повреждением.

Впрочем, к октябрьским отборочным матчам против Венгрии и Уэльса, которые после ничьи в Баку приобрели для хорватов важнейшее значение, Модрич должен восстановиться.