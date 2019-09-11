Ильхам Алиев выделил деньги на устранение последствий землетрясения в Шемахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по устранению последствий стихийного бедствия, произошедшего в Шемахинском районе, сообщает официальный сайт главы государства.

В соответствии с распоряжением, с целью продолжения работ по устранению ущерба, нанесенного жилым домам в Шемахинском районе в результате произошедшего землетрясения, для ремонта этих домов из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана исполнительной власти Шемахинского района выделяются два миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.