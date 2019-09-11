Сын Панджшерского льва объявил войну талибам

Заявление о начале политической карьеры Ахмад Масуд официально сделал на церемонии у могилы отца, где собрались десятки сторонников и земляков покойного лидера, которых Масуд призвал на борьбу против талибов, сообщает «Озоди».

Сын афганского лидера моджахедов, полевого командира и министра обороны Ахмада Шаха Масуда, известного под прозвищем Панджшерский лев, заявил о намерении продолжить борьбу с экстремистской идеологией движения «Талибан». Об этом Ахмад Масуд-младший сказал в интервью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

Ахмаду Масуду было 12 лет, когда в сентябре 2001 года его отец был убит смертниками из «Аль-Каиды», выдававшими себя за журналистов и спрятавшими взрывчатку в видеокамеру. Ахмад-младший получил высшее образование в военной Академии Сендхурста в Великобритании. Когда окончил учебу, старожилы Панджшерской долины выбрали Ахмада Масуда своим новым лидером, пишет агентство «Фергана».

Сын Масуда считает, что «цель и миссия отца заключалась в борьбе за свободу, независимость, справедливость и создание государства с умеренным исламом». Он критически отзывается о переговорном процессе США с «Талибаном», о провале которого на днях объявил президент Дональд Трамп.

Согласие на переговоры с «Талибаном» Ахмад Масуд назвал ошибкой, которая навредила репутации США и поселила в других экстремистских группировках убежденность, что они «могут продолжать совершать насилие и все равно когда-то мировая держава сядет с ними за один стол переговоров». Масуд подчеркнул, что решение о системе власти должно приниматься на всенародном референдуме, а не «Талибаном».

Ахмад Шах Масуд — ветеран афганской войны 1979-1989 годов, национальный герой в Афганистане. После войны возглавил северо-восточный регион Афганистана со столицей в Талукане, прозванный Масудистаном, который имел собственное правительство, деньги и хорошо вооруженную армию численностью до 60 тысяч человек.