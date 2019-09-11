МИД РФ о Карабахе: Эта очень сложная проблема должна быть решена

Все должно вестись к тому, чтобы нагорно- карабах ский конфликт был разрешен, сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, в связи с имеющейся уже многие годы очень тяжелой и, к сожалению, неразрешенной ситуацией между двумя странами, между Азербайджаном и Арменией, все должно вестись к тому, чтобы эта очень сложная и уже застарелая проблема была решена, и тем более ничто не могло бы усугубить, но способствовало бы ее разрешению.

Официальный представитель российского МИД отметила, что Москва ответственно выполняет взятые на себя соответствующие обязательства по этому вопросу в рамках Минской группы ОБСЕ.