В связи с визитом французских парламентариев в оккупированный Арменией Нагорно- Карабах ский регион Азербайджана временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в МИД, где ему была вручена нота протеста. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Незаконный визит на оккупированные территории нашей страны, где Армения осуществила кровавые этнические чистки местного азербайджанского населения и ныне всячески старается препятствовать реальному урегулированию конфликта, предусматривающему возвращение вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, никак не соотносится с высокими идеалами «свободы, равенства, братства» и основополагающих прав человека, которых должны придерживаться депутаты парламента Франции.

Следует отметить, что этот шаг был предпринят ангажированными и находящимися под влиянием армянского лобби Франции депутатами вроде Ги Тесье, чье имя ввиду его прежних незаконных визитов уже значится в списке лиц, нежелательных для въезда в Азербайджан. Имена прочих примкнувших к нему участников незаконной поездки: депутатов Валери Буайе, Жан-Пьера Кюбертафона, Мохамада Лакхила, Даниэль Казарян, Гийома Каспаряна и сенатора Пьера Узулиаса также будут включены в указанный список», - говорится в заявлении МИД.

В ноте отмечается, что осуществление подобного рода незаконных поездок серьезно подрывает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая Францию, имеющие целью урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, а также наносит ущерб авторитету Франции как посредника в этом процессе.

МИД Азербайджана призывает правительство Франции «принять решительные меры по пресечению незаконных поездок парламентариев этой страны на оккупированные территории Азербайджана», тем самым подтвердив последовательность своего беспристрастного подхода в качестве посредника в урегулировании, руководствующегося интересами должного исполнения своих международных обязательств.