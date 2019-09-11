Сторонники и противники Кочаряна подрались в Ереване

В Ереване у здания суда, где сегодня проходило заседание по делу 1 марта, произошла потасовка между сторонниками и противниками экс-президента Роберта Кочаряна. Одного человека с травмами госпитализировали, двоих же - доставили в отделение полиции, сообщает Sputnik Армения.

Среди участников потасовки был Арам Арутюнян, неоднократно баллотировавшийся в президенты Армении. Он сейчас поддерживает Кочаряна, отмечает издание.

Суд по делу 1 марта после прений сторон удалился на совещание. Адвокаты представили ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна. По итогам совещания будет принято решение, останется Кочарян под арестом или будет освобожден из-под стражи. Вердикт будет оглашен 17 сентября.