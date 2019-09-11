После исполнения государственных гимнов двух стран минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за независимость Азербайджана и Турции.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, руководящий состав министерства и военный атташе Турецкой Республики в Азербайджане бригадный генерал Исмаил Хаккы Косеали посетили летно-тактические учения TurAz Qartalı-2019, которые проходят в Азербайджане.

Во время своего выступления министр обороны подчеркнул важность совместных учений в плане обеспечения безопасности двух стран. Закир Гасанов пожелал успехов участникам учений, выразил удовлетворение проведением полетов боевой авиации на высоком уровне.

Затем участникам учений были вручены памятные подарки.

Следует отметить, что представители Военно-воздушных сил Исламской Республики Пакистан принимали участие в учениях в качестве наблюдателей.