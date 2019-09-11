В Арктике открыли новый остров и пролив
Российская экспедиция обнаружила на Земле Франца-Иосифа новый остров площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя флота Вадима Сергу.
«Новые объекты отмечены на картах, информация будет доведена до мореплавателей, позже коррективы будут внесены во все официальные карты», — сообщили в Северном флоте.
С 1874 года, когда австро-венгерский исследователь Арктики Юлиус Пайер открыл Землю Франца Иосифа, считалось, что Литтрова является полуостровом острова Галля — то есть между ними нет пролива, а с одного географического объекта на другой можно перебраться по суше. Однако в ходе экспедиции выяснилось, что полуостров Литтрова на самом деле является островом, а между ним и островом Галля существует пролив. По нему географам удалось пройти на лодке.
Российские исследователи считают, что давать название новому острову нет необходимости. Вместе с тем они планируют объявить конкурс на выбор названия для пролива между островами.