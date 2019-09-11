В Арктике открыли новый остров и пролив

Российская экспедиция обнаружила на Земле Франца-Иосифа новый остров площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя флота Вадима Сергу.

«Новые объекты отмечены на картах, информация будет доведена до мореплавателей, позже коррективы будут внесены во все официальные карты», — сообщили в Северном флоте.