Спортсмен приехал в аэропорт, чтобы проводить российского лидера, посетившего сегодня Дагестан, передает ТАСС. Участником встречи также был глава Дагестана Владимир Васильев.

Президент РФ Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы.

«Хочу вас поздравить с победой сына. Достойный бой. Сильный, крепкий боец», - сказал глава российского государства Абдулманапу Нурмагомедову, отметив, что одержанная над американским бойцом Дастином Порье победа была убедительной.

«Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный», - сказал он, обращаясь к спортсмену.

«Я посмотрел хороший удушающий прием, классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному», - сказал российский президент.