Израильский публицист Яков Шехтер в интервью haqqin.az: «Иран и Израиль - вечные друзья»

«Если посмотреть историю взаимоотношений Ирана и Израиля до 1979 года, можно убедиться, что они были просто отличные. Между прочим, именно Израиль по просьбе иранского правительства стал помогать иранцам в разработке ядерных технологий.

У Израиля нет враждебности по отношению к иранскому народу, утверждает израильский публицист Яков Шехтер.

Но после 1979 года все обострилось до уровня вражды. Тем не менее, простые человеческие отношения между еврейским и иранским народами всегда оставались дружественными. В отличие от арабских стран, в Иране, увидев еврея в кипе, никто ни одного оскорбительного слова ему не скажет.

Даже властям Ирана со своей враждебной политикой не удалось рассорить два народа. Но вот вмешиваться во внутренние дела Ирана Израиль никогда не будет. Скажу только, что иранский народ достоин жить в свободной и современной стране», - заявил Шехтер haqqin.az.

И евреи, и персы - древние народы, они никогда не враждовали, напротив, во времена Холокоста многие иранские дипломаты в европейских странах спасали евреев, подчеркнул израильский публицист.

Поэтому, уверен он, отношения двух государств обязательно нормализуются и какая бы то ни была враждебность исчезнет.

Яков Шехтер отметил, что среди мусульманских стран комфортнее живется в Азербайджане: «Мне очень приятно, что в вашей стране нет антисемитизма. И я был удивлен, увидев в Израиле азербайджанских евреев, насколько они патриоты Азербайджана».

В мире очень неправильное представление, что мусульмане враждуют с евреями. В действительности же эту антиеврейскую пропаганду раздувают те силы, которые антисемитизм сделали частью своей политики, резюмировал израильский публицист.